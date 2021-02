Incendio in una fabbrica della zona industriale. Il sindaco: «Non aprite le finestre»

ASCOLI - Un grosso incendio si è sviluppato poco fra nella zona industriale di Campolungo fra Villa Sant'Antonio frazione del comune di Ascoli Piceno e Castel di Lama. Le fiamme si sono sprigionate dal tetto di un'azienda dell'agglomerato industriale e in poco tempo si sono propagate nello stabilimento. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Ascoli. Il sindaco di Castel di Lama, Mauro Bochicchio, in via precauzionale, ha chiesto ai suoi concittadini di chiudere le finestre in attesa di capire dagli organi preposti se ci possono essere rischi per il fumo che si è sprigionato nell'incendio.

