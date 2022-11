ASCOLI - Ascoli continua a portare alto il proprio nome a livello internazionale grazie al mondo dell’alta moda e all’operato di un’azienda che da qualche anno sta impreziosendo gli outfit di tutte le star del cinema e della musica. Parliamo di “Graziano Ricami”, l’attività che grazie al binomio con maison prestigiose veste i guardaroba di divi di prima grandezza.

Le foto

L’ultimo nome di altissimo livello appartenente al mondo dello spettacolo che ha deciso di avvalersi in scena di abiti guarniti delle paillettes, degli strass e dei cristalli firmati dalla firma che ha sede a Venarotta è la band dei Måneskin, il quartetto dei musicisti romani che, dopo la vittoria ottenuta al festival di Sanremo lo scorso anno, sta vendendo milioni di dischi in tutto il pianeta. In tutte le esibizioni che vedono i Måneskin protagonisti, non mancano i capi - eleganti ed eccentrici, raffinati e originali - disegnati e realizzati da Gucci e arricchiti dai ricami della ditta di Graziano Giordani. Recentemente, Damiano and company hanno fatto bella mostra di sé sfilando lungo la passerella dei premi Mtv, lasciandosi ammirare attraverso mise particolarissime. I quattro alfieri del rock italiano nel mondo, che nell’occasione hanno vinto per il miglior video alternativo, hanno indossato una serie di insiemi neri creati per loro da Alessandro Michele e le cui pietre sono state cucite e realizzate da Graziano Giordani e dal suo team.

Le foto della loro apparizione hanno fatto impazzire i milioni di fan sparsi nel pianeta, con il frontman Damiano apparso con un look mozzafiato, una cappa di tulle abbellita di cristalli su pantaloni larghi di satin, la bassista Victoria abbigliata con una camiciola di jersey ricamata e il chitarrista Thomas vestito in completo pantaloni a paillettes a scacchi. Ovviamente si tratta soltanto dell’ultima apparizione in ordine di tempo che ha visto i Måneskin indossare abiti con pietre cucite dall’azienda ascolana e firmate da Gucci. Infatti, oltre alle tante apparizioni sul palco, i quattro artisti sono apparsi nella campagna “Aria” che la casa di moda ha diffuso l’anno scorso. Ma questo abile designer di moda, straordinario professionista che ha trasformato la tradizione artigianale locale legata al cucito in un veicolo insostituibile per il fashion internazionale, in merito alla scorsa edizione della “Notte degli Oscar” aveva già vestito con capi mozzafiato alcuni divi presenti alla cerimonia, tra cui la vincitrice Jessica Chastain , premiata per la sua incredibile prova per il film “Gli occhi di Tammy Faye” diretto da Michael Showalter.

Sul tappeto rosso del Dolby Theatre di Los Angeles le creazioni di “Graziano Ricami” avevano brillato anche addosso ad altri attori acclamatissimi, da Zandaya a Timoteè Chalamet, sino a Lupita Nyong’o : tutti resi abbaglianti grazie alle luci provenienti dalle decorazioni realizzate dal team del professioni di Venarotta. In particolare, l’immagine dell’attrice americana , che alla manifestazione è apparsa interamente ricoperta di intarsi color bronzo con sfumature glicine, dall’orlo vaporoso, hanno reso iconico lo stile del creativo ascolano, sempre abbinato al marchio Gucci.



Per il cinema

Tra i risultati di Graziano, per conto di Versace, l’abito da sposa di Angelina Jolie nel 2014, il cui velo riproduceva i disegni dei suoi bambini. La ditta poi compie 35 anni di attività e il sindaco di Venarotta Fabio Salvi ha ringraziato Giordani « con l’augurio di proseguire questo percorso di crescita che ha reso l’azienda leader mondiale nel settore».