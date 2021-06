Azienda dona buoni spesa di 200 euro ai suoi dipendenti da consumare nei negozi cittadini

ASCOLI - Tornano i voucher da spendere nelle attività commerciali ascolane e ora l’Arengo invita negozi e pubblici esercizi interessati ad accettarli, traendone beneficio, a fare un passo avanti entro il 25 giugno. Si tratta della replica dell’iniziativa di Hp Composites, azienda che già lo scorso anno aveva attivato i buoni acquisto per i propri dipendenti, del valore di 20 euro ciascuno, da spendere tra i punti vendita che avevano aderito all’iniziativa.

Una proposta che l’Amministrazione comunale è tornata a sposare proprio per garantire una ulteriore boccata di ossigeno alle attività cittadine colpite duramente dall’emergenza Covid. Ed ecco, dunque, la pubblicazione di uno specifico avviso dell’Arengo per invitare tutti gli operatori interessati a richiedere nell’elenco degli esercizi aderenti all’iniziativa.



I voucher

La seconda ondata dell’iniziativa proposta da Hp Composites si concretizzerà, con la distribuzione ai lavoratori dell’azienda di voucher (per un possibile valore massimo di 200 euro a ciascun dipendente) da spendere poi nelle attività commerciali della città che aderiranno. Col costo dei voucher che verrà coperto grazie alle agevolazioni fiscali concesse per quanto riguarda il welfare aziendale. Il voucher legittimerà il possessore all’acquisto di beni e servizi nelle varie attività che, dopo aver risposto all’avviso, saranno accreditate a tale iniziativa. Ogni beneficiario consegnerà ad ogni esercizio commerciale prescelto i buoni, apponendo la data di utilizzo e la firma. I buoni per gli acquisti dovranno essere utilizzati entro il 31 dicembre. L’obiettivo è quello di perseguire una politica economica territoriale per supportare gli esercizi commerciali generando una ricaduta economica sul territorio. Lo scorso anno, la Hp Composites aveva distribuito in totale 660 buoni del valore di 20 euro ciascuno, per un totale di 13.200 euro. Gli esercizi che avevano aderito all’iniziativa erano 67.



Le adesioni

Per aderire, i titolari di attività dovranno indicare nell’oggetto “Manifestazione di interesse buoni spesa HP Composites 2021”, tramite pec all’indirizzo comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it; a mezzo mail all’indirizzo: protocollo@comune.ap.it.

