Paura davanti al tribunale di Ascoli: auto distrutta da un incendio. Passanti in fuga

ASCOLI - Paura davanti al Tribunale di Ascoli. Un'auto ha preso improvvisamente fuoco scatenando un incendio con fiamme altissime e un fumo denso e scuro che si è visto da più punti della città. Il rogo ha avvolto una Toyota Yaris in pochi secondi distruggendo l'abitacolo e la carrozzeria mentre tutto intorno un fuggi fuggi generale.

Auto a fuoco, passanti in fuga per paura di esplosioni

I passanti si sono allontanati velocemente per paura che l'incendio potesse estendersi ulteriormente o addirittura provocare un'esplosione. Sul posto è arrivata la squadra dei vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza tutta la zona.