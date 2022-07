Emergenza incendi, un altro rogo vicino l'Ascoli-Mare. Auto bloccate e vigili del fuoco in azione

MONTEPRANDONE - Squadre di vigili del fuoco da Marche e Abruzzo sono intervenute oggi intorno alle 18 all'altezza dello svincolo autostradale dell'Ascoli-Mare all'altezza di Monteprandone. Hanno preso fuoco infatti alcune sterpaglie lungo il fiume Tronto ma l'incendio avrebbe potuto avere conseguenze peggiori perché ha lambito la carreggiata del raccordo che porta all'autostrda A- 14.

Le fiamme hanno lambito la superstrada

Le auto di passaggio sono state bloccate per permettere alle squadre di soccorso di intervenire e si sono create lunghe code sulla corsia ovest che da Ascoli conduce a Porto d'Ascoli. La situazione comunque è rientrata immediatamente sotto il controllo anche perché non ci sono alberi in quell'area ma solo arbusti. In mattinata un altro incendio si era verificato poco distante.