Morte di una diciottenne La procura indaga 12 medici di Mazzoni e Torrette

ASCOLI - A distanza di due anni i genitori di Aurora Stella, Daniela Massi, consigliere comunale e Mario Stella, pilastro storico della curva sud bianconera, sono ancora alla ricerca della verità. Dall’autopsia è emerso a sorpresa che Aurora sarebbe morta per una leucemia acuta promielocitica, una patologia che può provocare emorragie associate spesso a ecchimosi e formazione di petecchie, in particolare negli arti inferiori. Ma quando Aurora Stella si presentò al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni di Ascoli aveva solo una forte tracheite con febbre. È per questo che i genitori vogliono vederci chiaro. E i loro dubbi sono stati fatti propri dal pubblico ministero Flaiani che ha indagato per omicidio colposo sei medici dell’ospedale Mazzoni e altrettanti del Torrette di Ancona dove fu poi ricoverata e morì la ragazza.