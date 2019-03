Allarme legionella nell'acqua: l'Arengo chiude una piscina privata

di Luigi Miozzi

ASCOLI - Allarme legionella in una delle piscine presenti in strutture ricreative private del territorio comunale. Il sindaco Guido Castelli ha emesso l’ordinanza di sospensione delle attività solo per quanto riguarda l’uso della piscina e imposto l’immediata bonifica degli ambienti in cui le analisi hanno rilevato la presenza del batterio. Il provvedimento si è reso necessario sulla base dei risultati dei test di laboratorio effettuati sui campioni prelevati dal personale del dipartimento di prevenzione dell’Asur dell’Area vasta 5 durante uno dei controlli effettuati nella struttura lo scorso 13 marzo.