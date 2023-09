SENIGALLIA La comunità di Vallone ha dato l’ultimo saluto a Ennio Minardi, noto panificatore. Aveva 75 anni. Molti anche i senigalliesi che hanno raggiunto la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta per rendere un ultimo omaggio, tra cui i clienti affezionati. Aveva aperto nel 1978 un panificio a Senigallia ottenendo subito grande successo.

Una dote di famiglia perché poi il figlio ha mandato avanti l’attività fondata dal padre, rilevata nel 2002, mentre un’altra panetteria porta il nome del fratello Tonino Minardi. Quest’ultima in via Montello mentre quella del figlio, ribattezzata Forno da Matteo, in via Verdi. «Panificio di 2° generazione fondato nel 1978 da Minardi Ennio, noto panificatore di Senigallia – è scritto nella presentazione per omaggiare la memoria del fondatore -. Ora gestito dal figlio Matteo che ha intrapreso questa nobile arte portando con sé la tradizione trasmessa dal padre, aggiungendo un pizzico di innovazione, puntando sempre sulla qualità del prodotto». Ennio Minardi lascia la moglie Loretta, il figlio Matteo con Valentina, i fratelli Mauro e Tonino, le cognate Maria e Patrizia e gli amati nipoti Marco, Alessandro e Simone. Molti i messaggi di affetto e vicinanza ricevuti dalla famiglia da parte di amici, conoscenti e anche tanti clienti.