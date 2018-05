I ladri ghiottoni non trovano â€‹nulla da rubare e svuotano il congelatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRECASTELLI - Ladri affamati hanno ripulito un congelatore in un’abitazione di via Consolazione a Ripe di Trecastelli mentre altri tre furti sono stati messi a segno ad Arcevia, due in località Piticchio e uno a Ripalta. Tutti episodi avvenuti il primo maggio quando i malviventi, approfittando dell’assenza dei proprietari, sono entrati nelle abitazioni incustodite. Tutti si sono accorti la sera rientrando a casa. A Ripe, in via Consolazione, i ladri hanno messo tutto a soqquadro e, non trovando nulla di valore, hanno svuotato il congelatore. Portata via parecchia carne che i proprietari avevano surgelato. Ad Arcevia hanno visitato tre abitazioni, tutte isolate, ma senza trovare bottini ingenti. A Trecastelli anche un furto in un’auto in sosta a cui hanno rotto il finestrino. È bastata una breve sosta di dieci minuti ai ladri entrati in azione per rubare una borsa.