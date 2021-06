Il frigorifero prende fuoco nel giorno del compleanno: intossicate un'anziana e la badante

FANO - Fiamme dal frigorifero, ieri intorno alle 15.15, in un appartamento in via Bellandra a Sant’Orso. Le due occupanti, un’anziana di 89 anni e la badante, sono state intossicate in forma lieve dal fumo scuro e acre che si era sviluppato dalla combustione di alcuni componenti in plastica.

Entrambe le donne sono state assistite dai vigili del fuoco, che le hanno accompagnate fino all’esterno. Sono state poi trasportate da un’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce per gli accertamenti del caso. L’incendio si è sprigionato dal motore del frigorifero a causa di un surriscaldamento: il fuoco ha cominciato ad avvolgere alcuni pezzi in plastica, da cui si è sollevato un fumo piuttosto pesante e nero che ha ben presto saturato tutti gli ambienti interni. Colte di sorpresa, le due donne sono uscite di casa e i vigili del fuoco, intervenuti dalla caserma a Fano, le hanno trovate davanti all’appartamento: avevano respirato dei vapori. L’abitazione non ha riportato danni strutturali, sarà di nuovo agibile dopo la pulizia delle stanze dalla caligine depositata dal fumo su muri, mobili, elettrodomestici e oggetti vari. Un compleanno agitato per l’anziana, che ieri spegneva 89 candeline.

