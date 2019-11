Traguardo centrato: Senigallia promossa, è città amica dei bimbi

SENIGALLIA - In occasione della giornata internazionale per i Diritti dell’Infanzia, il Comune di Senigallia ha ricevuto l’attestato di Città sostenibile amica dei bambini e degli adolescenti. La cerimonia ha visto la partecipazione dell’assessore alla Pubblica istruzione Simonetta Bucari e dei rappresentanti del Consiglio Municipale dei Ragazzi.

«È un riconoscimento – afferma l’assessore Bucari – che premia il lavoro svolto in questi anni dall’Amministrazione comunale per costruire una cultura attenta ai diritti dei bambini e degli adolescenti fondata sui quattro principi fondamentali della Convenzione adottata nel 1989 dall’Assemblea generale delle Nazioni unite: la garanzia dei diritti senza alcun tipo di discriminazione, la tutela del superiore interesse del bambino in ogni iniziativa pubblica o privata, il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo, il diritto a essere ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguardano e il corrispondente dovere per gli adulti di tenere le loro opinioni in adeguata considerazione. È un impegno - ha concluso l’assessore Bucari - in cui abbiamo creduto e continueremo a credere poiché riteniamo sia fondamentale per la costruzione di una società equa, solidale e libera da pregiudizi».

La giornata ha concluso una lunga serie di iniziative che il Comune di Senigallia aveva organizzato nel fine settimana precedente, in collaborazione con l’associazione “Un tetto”, nell’ambito dell’iniziativa “Un mare di diritti”.

