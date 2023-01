Tentato furto di auto ad Ancona. Parcheggiata sotto casa e ritrovata la mattina dopo spostata, con il lunotto rotto e la centralina aperta: è caccia al ladro

ANCONA - Tentato furto dell'auto ai danni di una notta, la Squadra Volanti è intervenuta ieri in via Monte Catria. Sul posto, la donna ha mostrato il proprio veicolo che presentava il deflettore destro posteriore infranto, il cofano motore sbloccato, un supporto in plastica del veicolo posti sul sedile. Sul sedile veniva poi rinvenuta anche la centralina di avviamento del veicolo che, verosimilmente, era stata asportata per essere sostituita e permettere così l’accensione della macchina.

La scientifica sul posto

La donna ha riferito di aver posteggiato la vettura il giorno prima sotto la propria abitazione e di aver visto la macchina, l’ultima volta, alle 19 circa della sera precedente. L’indomani mattina, uscendo di casa, si è accorta del furto del veicolo allertando le Forze dell’ordine. Successivamente, percorrendo via Monte Catria, la donna ha individuato la propria autovettura, contattando nuovamente il 112. Considerate le circostanze, gli agenti hanno richiesto l’intervento della Polizia Scientifica al fine di effettuare i rilievi del caso.