Task force contro i party da sballo: sei ragazzi sorpresi con la droga

SENIGALLIA - Sei ragazzi trovati dalla polizia con la droga la notte di Ferragosto e segnalati in Prefettura come assuntori. A Ferragosto, il personale del Commissariato è stato impegnato in attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti specie tra i giovani frequentatori dei locali da ballo e della movida lungo la riviera. Monitoraggio esteso a vari quartieri cittadini. Il servizio, rientrava nel quadro delle attività volute dal Questore di Ancona, ed ha consentito di far emergere diversi casi di uso di stupefacenti da parte di giovanissimi. Sono stati recuperati e sequestrati oltre 10 grammi di cocaina e marijuana.Nel primo controllo a cinque giovani trovati in prossimità di un locale, gli agenti hanno notato comportamenti nervosi da parte di tre di loro. Tutti e tre, D.M.S. di 20 anni, G.L. e P.C , entrambi di anni 18, tutti provenienti dall’anconetano, sono stati trovati in possesso di diversi grammi di cocaina e marijuana. La polizia ha sequestrato la sostanza e fatto la segnalazione in Prefettura. All’interno di un locale, gli agenti hanno invece notato due giovani effettuare strani movimenti in una zona appartata.I due erano intenti a predisporre la sostanza per l’uso. Sono stati bloccati con oltre 1 grammo di cocaina, inoltre sono stati trovati con altri 3 grammi circa di cocaina addosso. Nei confronti di M.A. di 25 anni e R.F. di 21 anni, quest’ultimo originario della Lombardia ed attualmente in vacanza a Senigallia, gli agenti hanno proceduto al sequestro della sostanza stupefacente e alla segnalazione in Prefettura, nonché all’immediato ritiro della patente di guida. Infine alle Saline hanno controllato alcuni giovani all’interno di un giardino. C. C, appena 18enne, è stato trovato in possesso di circa 1 grammo di marijuana. La droga è stata sequestrata e lui, come già era accaduto per gli altri, è stato segnalato in Prefettura come assuntore.