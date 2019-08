Spaccio di droga, degrado e bivacchi: a Villanova l’estate fa venire i brividi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

FALCONARA - Contro il degrado a Villanova, dove proliferano gli spacciatori, scendono in campo i residenti. Una straordinaria forma di volontariato civico è stata messa in atto. Gli abitanti si sono occupati dello sfalcio dell’erba lungo via Flaminia, dopo la pulizia di via Aspromonte, per restituire al quartiere un po’ di decoro.