Anziana chiede aiuto dall'appartamento, la sorpresa degli operatori di Ancona intervenuti sul posto

ANCONA - Chiedeva con insistenza aiuto dall'interno di un appartamento di via Isonzo ad Ancona. I vicini, allarmati, hanno chiamato la Croce Gialla e le forze dell'ordine ma quando è stata aperta la porta di casa gli operatori sanitari si sono trovati davanti ad una badante decisamente sorpresa.

La badante

La signora aveva aperto le finestre di casa per rinfrescare l'appartamento dove abita una anziana non più autosufficiente ma «tenuta benissimo» come hanno riferito gli stessi operatori. In realtà non c'era nessun motivo d'allarme, la richiesta continua d'aiuto non aveva motivo d'essere ma era solo (purtroppo) dettata dalla precaria lucidità dell'anziana. Il personale sanitario ha così provveduto ad avvisare le forze dell'ordine evitando un arrivo in massa in via Isonzo.