Rintracciato Andrea, 27enne scomparso da Sirolo alla vigilia della laurea

SERVIZIO SUL CORRIERE ADRIATICO IN EDICOLA E SULL'EDIZIONE DIGIT

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SIROLO - Ha girovagato in auto per tre giorni Andrea Pasquinelli, 27 anni, in fuga da una realtà parallela, messo alle corde da una verità che stava per venire a galla e temeva avesse effetti dirompenti: ai familiari aveva raccontato di essere a un passo dalla laurea magistrale e invece sembra che non fosse neppure iscritto all’università. Il castello di sabbia è crollato in un attimo.Al telefono con la mamma ha pronunciato poche parole: Scusami se ti ho fatto preoccupare, ma sto bene. Ci vediamo a casa.