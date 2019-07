Villa e auto del valore di oltre 550mila euro sequestrati ad un pluripregiudicato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Con l’operazione denominata “Mandriano”, militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ancona questa mattina, hanno dato esecuzione al decreto di sequestro di una villa di pregio ubicata a Senigallia e di una autovettura di lusso, per oltre cinquecentomila euro di valore.La misura di prevenzione a natura patrimoniale, emessa nei confronti di un soggetto pluripregiudicato, per i reati di bancarotta, truffa e reati tributari, è stata disposta, su richiesta della Procura della Repubblica di Ancona, dal Tribunale alla sede, ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 (Testo Unico Antimafia).La ricostruzione del profilo di pericolosità sociale e le contestuali investigazioni finanziarie, hanno consentito ai finanzieri di richiedere l’adozione della misura del sequestro per prevenzione, a seguito dell’accertata sproporzione tra quanto dichiarato ai fini fiscali e il sostenuto tenore di vita insieme al patrimonio nel tempo accumulato da parte del soggetto pregiudicato.Le modalità di occultamento del patrimonio, disvelate dalla scrupolosa attività investigativa posta in essere dagli specialisti del G.I.C.O., erano state realizzate attraverso l’interposizione di un’azienda formalmente proprietaria, a sua volta controllata dall’estero, mediante un mandato di fiducia depositato presso una fiduciaria statica in San Marino.