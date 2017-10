Scontro tra un'auto e lo scooter: donna travolta E' in gravi condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - In gravi condizioni una donna di 59 anni travolta in sella al suo scooter da un'auto in via GIotto a Cesanella di Senigallia. L'incidente si è verificato poco prima delle 10, la donna è stata trasportata in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette in eliambulanza atterrata nel giardino dell'asilo. Traffico congestionato, sul posto anche i carabinieri.