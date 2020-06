La spiaggia perde la leonessa Debora: la malattia l'ha stroncata a 47 anni

SENIGALLIA - I bagnini hanno perso la loro leonessa. Debora Panni, titolare dei Bagni Pink Beach sul lungomare Mameli, se n’è andata. A portarla via una malattia contro cui stava lottando. Aveva 47 anni (ad agosto 48). Aveva continuato a lavorare fino all’estate del 2018, affrontando il tumore con la grinta che le era propria. Dal 2019 però ha dato in gestione lo stabilimento balneare che gestiva insieme al cugino Francesco Giombetti. La malattia si era fatta ancora più aggressiva e aveva bisogno di concentrarsi sulla sua battaglia più importante. Nessuno ricorda di averla vista arrabbiata per questa dura prova che la vita le aveva chiesto di affrontare. Mai si era lamentata.

Sui social cercava di sdrammatizzare, come quando aveva pubblicato una fotografia mentre stava facendo la chemioterapia, scrivendo così: «Eccoci qui di nuovo con un bel cocktail di spritz alla Spa. Sono carica e molto positiva, grazie alle persone che ho conosciuto in questo percorso: dottori, infermieri e nutrizioniste che mi stanno aiutando su tutti i fronti sia fisicamente che psicologicamente. Voglio anche ringraziare a tutte le persone che tutti i giorni mi sono vicine, siete la mia forza la mia adrenalina». Così scriveva nel gennaio 2018, carica di energia per reagire. A dare la notizia della sua scomparsa è stato il cugino, anche lui noto bagnino. «Ciao cuginetta – le parole di Francesco Giombetti - una leonessa, così hai vissuto e così te ne sei andata, combattendo fino all’ultimo respiro. Ne abbiamo combinate tante assieme. Rimarrai la più bella bagnina di Senigallia». Aveva un sorriso contagioso e un fisico statuario. Debora lascia il compagno Marco e i figli Alex, Valentina e Matias. I funerali sabato alle 10 nella parrocchia della Pace.

