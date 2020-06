Si è spenta a 64 anni la maestra Cristina, scrisse anche un libro su San Severino

SAN SEVERINO - Nella serata di lunedì è venuta a mancare al termine di una breve malattia l’insegnante di scuola primaria Cristina Giacanella. Stimatissima in tutte le scuole dove ha insegnato, stava svolgendo l’ultimo anno di insegnamento alla “Mestica” di Jesi, cittadina in cui risiedeva da circa 20 mesi per motivi di vicinanza alla famiglia.

Legatissima alla sua amata San Severino, aveva anche scritto un libricino per onorare la città. La donna è morta nella giornata della festa del Patrono. È stata consigliere dei maestri cattolici ed attualmente era vicepresidente del Nastro Azzurro per la provincia di Macerata (il padre Aldo fu decorato al valore militare). Cristina, amata da tutti per il suo animo sensibile e i modi gentili, donna di altissimo spessore morale, formava con il marito Fabrizio Grandinetti una coppia indissolubile.



«Era la migliore di noi, in punta di piedi ha realizzato la sua grandezza», ricorda la cognata Olivia Grandinetti. A San Severino la Giacanella, donna elegante e misurata, era molto conosciuta, sia per la dolcezza unità alla spiccata professionalità nel mondo della docenza nella scuola elementare, sia per l’attivismo politico del marito Fabrizio, dirigente di banca, già consigliere comunale, assessore e vice sindaco di San Severino, che si candidò anche alla poltrona di primo cittadino nella tornata elettorale del 2006. Grandinetti fu anche consigliere regionale, eletto nel 1995 e riconfermato nel 2000 nelle file di Forza Italia di cui fu anche uno dei fondatori per le Marche. Ha ricoperto la carica di vicepresidente del consiglio regionale dal 1997 al 2002. Lo stesso Grandinetti proporrà alle scuole elementari settempedane una borsa di studio annuale dedicata alla memoria della moglie. I funerali di Cristina Giacanella, scomparsa all’età di 64 anni, si celebreranno oggi, alle 16, alla chiesa della Madonna dei Lumi e verranno officiati dal cardinale Edoardo Menichelli. Cristina lascia il marito Fabrizio e i figli Oliviero e Gaia, i nipoti Fabrizio, Antonio, Ester e Maria Sole, il genero Luigi, la nuora Benedetta e la cognata Olivia. Tantissimi gli attestati di cordoglio pervenuti alla famigli in quesdto momento di profondo dolore.

