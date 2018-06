Scoppia sul web la rivolta di Spoleto: «Noi finti? Tutti al mare a Civitanova»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA - Sembra si siano offesi gli spoletini per alcune frasi pronunciate nell’ultimo consiglio comunale dal sindaco Mangialardi. «Noi non siamo Spoleto, noi non siamo finti», in estrema sintesi quanto dichiarato in aula. Il riferimento a queste esternazioni è esclusivamente al film girato in città nel mese di maggio, paragonato alla fiction. Una per tutte Don Matteo.