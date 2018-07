Prese con arnesi da scasso in borsa. Denunciate due rom: «Siamo turiste»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Ripuliti tre appartamenti in via Bovio dove la polizia ha fermato e denunciato due rom, S.R. di 21 anni e D.R. di 17 anni, sorprese con arnesi da scasso. Entrambe residenti in Piemonte e arrivate in città come finte turiste. A chiamare la polizia sono stati i proprietari dei tre appartamenti di via Bovio tra i giardini Morandi e il lungomare Marconi. Sul posto per i sopralluoghi è intervenuta anche con la polizia scientifica. In tutti la serratura era stata rotta e strappata dalla porta. All’interno mancavano diverse centinaia di euro.I furti si sono verificati nella mattinata di venerdì. I controlli nella zona sono proseguiti anche nel pomeriggio, quando la squadra volante insieme ad una pattuglia dell’anticrimine ha effettuato mirati servizi di contrasto ai reati predatori. Proprio in via Bovio i poliziotti hanno notato due giovani donne che si spostavano da un palazzo all’altro. Le hanno quindi bloccate e loro hanno riferito che si stavano recando al mare. L’abbigliamento non era proprio quello da spiaggia e inoltre nelle borse non avevano crema solare e asciugamano ma una serie di arnesi di scasso. Un vero e proprio kit per forzare porte e finestre. Sono state quindi condotte in Commissariato per accertamenti, dove è emerso che avevano numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Da una perquisizione è emerso che una di loro aveva una chiave inglese ed un cacciavite assolutamente idonei per l’effrazione di porte. Non essendo state colte in flagrante per i tre furti, sono state denunciate per possesso di arnesi atti allo scasso ed allontanate da Senigallia. Venerdì sera un rom è stato notato e cacciato da via Metauro nella zona dell’ospedale, dove stava controllando le abitazioni, come se volesse verificare se ci fossero persone all’interno.Un residente l’ha visto dal balcone di casa ed ha chiamato subito i carabinieri che sul posto hanno mandato una pattuglia. Indossava una t-shirt arancione e un cappello scuro con visiera. Con il caldo di questi giorni verificano anche che vi siano delle finestre lasciate aperte per poter entrare senza problemi. Segnalazioni sono arrivate anche da Cesano dove da qualche giorno stazionano con le roulotte alcuni rom nei pressi del lungomare. Un residente si è ritrovato uno uomo nel vialetto di casa che poi si è allontanato, dopo averlo visto rientrare nella sua abitazione. Forse era andato a controllare proprio che non ci fosse nessuno e in quel momento il proprietario si è trovato a rientrare.I rom segnalati in giro in città in questi giorni non dovrebbero essere gli stessi che hanno preso di mira Marzocca. Lì la banda del trapano è entrata in azione nella notte tra mercoledì e giovedì mettendo a segno quattro furti in via XXIV Maggio. In tutte le case sono infatti entrati facendo un foro alla finestra con il trapano ed hanno agito mentre le famiglie dormivano. In tre case sono riusciti a prendere la refurtiva, soldi e occhiali, e nella quarta invece i proprietari si sono svegliati e li hanno sorpresi chiamando quindi i carabinieri.