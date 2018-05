Piomba con l'auto in piazza e poi ne simula il furto: denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA- Rintracciato dai carabinieri il conducente della Chrysler blu che ha spaccato una barriera finendo in piazza Garibaldi per poi fuggire. Il furto della macchina era un bluff per depistare le indagini. Al volante infatti c’era il figlio della proprietaria, un operaio 36enne di Castel Colonna di Trecastelli.Molti elementi hanno fatto ritenere ai militari che la versione del furto non reggesse. Il 36enne è stato infatti denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e simulazione di reato. È emerso che l’uomo mentre si trovava in auto con la compagna aveva avuto un litigio. Giunto in piazza Garibaldi, da via Testaferrata, forse per l’alta velocità non si era accorto dello sbarramento. Immaginando di essere stato ripreso dalle telecamere, dopo averla riaccompagnata a casa, ha pensato di simulare il furto dell’auto riportandola in piazza Garibaldi. Tornando indietro, in via Marchetti, si è imbattuto nei carabinieri e, avendo già smontato le targhe, è scappato lasciandola in via Perilli.