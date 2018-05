L'auto rubata sfonda le barriere di sicurezza e piomba nella piazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Auto impazzita in piazza Garibaldi: si è schiantata contro una barriera di cemento, spaccandola, per poi fuggire. Il veicolo, un Chrysler di colore blu, è stato ritrovato abbandonato in via Perilli, senza targa. Era stato rubato venerdì sera ad una donna di Castel Colonna di Trecastelli. Per fortuna è accaduto prima che aprisse la seconda giornata del Mercato europeo e nessuno si è fatto male. Il veicolo intorno alle 5.30 di ieri è entrato nella piazza pedonale, che tale è sempre, centrando uno dei new jersey di cemento, messi a sbarramento per l’iniziativa. A trovare la barriera spostata e rotta sono stati ieri mattina i vigili urbani. Sul posto anche i carabinieri, titolari delle indagini in corso, e la polizia. Al setaccio sono state passate tutte le telecamere disponibili. Gli occhi elettronici di via Marchetti, davanti alla caserma dei carabinieri, hanno visto sfrecciare una macchina blu, senza targhe, ancora intatta.