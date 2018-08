Due città unite dal lutto per la morte di Leopoldo il grande benefattore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Si è spento l’altra notte all’ospedale di Senigallia Leopoldo Uccellini, 88 anni, cavaliere di Gran Croce e commendatore di San Gregorio Magno in Vaticano, imprenditore e presidente della Uccellini Group. Noto per la brillante carriera imprenditoriale, dopo la pensione ha concentrato le sue energie per finalità filantropiche: è stato presidente dell’Opera Pia Verri-Bernabucci-Uccellini Amurri, la Fondazione che gestisce la Casa di riposo e la residenza protetta di Belvedere Ostrense. Oggi non lo piangono solo il figlio Lorenzo, la nuora Eliana, la moglie Graziella, la nipote Clarissa e i parenti, ma un’intera comunità. Uccellini stava trascorrendo un periodo di vacanza insieme alla moglie nella loro casa di Senigallia, dove la coppia trascorreva buona parte dell’anno e stava per trasferirsi stabilmente. Ma fortissimo era il legame con Belvedere Ostrense, scelto per trascorrere la pensione dopo aver vissuto a lungo a Torino, dove era stato titolare dell’agenzia Mondialpol e della ditta Argus. Nel centro collinare dell’entroterra senigalliese si è dedicato ad attività sociali e culturali. E ha elargito importanti investimenti per la Casa di riposo e nel 2014 proprio grazie al suo intervento si deve l’ampliamento della nuova ala, che ha permesso di accogliere fino a 58 ospiti, rendendo la struttura un fiore all’occhiello per l’accoglienza su tutto il territorio.