Evasione fiscale e frodi: la Finanza di Senigallia va a scuola per insegnare la legalità ai ragazzi

SENIGALLIA - Nell’ambito del Progetto Scuola Amica e Sicura dell’Istituto “Alfredo Panzini” di Senigallia, i finanzieri della locale Tenenza con il comandante Francesco Cavuoto hanno incontrato gli studenti per un momento di formazione sulla educazione alla legalità ed alla cittadinanza attiva.

Nel corso dell’intervento sono stati toccati più argomenti riguardanti la legalità economica illustrando ai ragazzi l’impegno del Corpo della Guardia di Finanza nel far rispettare le regole e la vicinanza che da sempre è dimostrata ai cittadini per la tutela degli interessi dell’economia legale.

Studenti a lezione di legalità con il comandante della Finanza Francesco Cavuoto

Uno specifico focus è stato fatto dal personale delle unità cinofili della Guardia di Finanza di Ancona sui gravi rischi che comporta il consumo delle droghe soprattutto tra i giovani. E’ stato illustrato agli attenti studenti come operano i cani antidroga ed il loro addestramento fondato esclusivamente sul gioco, senza alcuna azione restrittiva nei confronti dell’animale, al contrario, premiandolo sempre in risposta ad uno stimolo o ad un comando eseguito con successo. Inoltre non solo lavorano con il conduttore in servizio ma lo seguono in ogni fase della giornata: dalle attività di addestramento periodico alle operazioni giornaliere. Il connubio tra cane e conduttore infatti è molto stretto e vi è un coinvolgimento totale emotivo e d’interazione. Nella dimostrazione avvenuta nel cortile della scuola è stato simulato un controllo e sono stati collocati diversi borsoni a terra. Il cane pastore tedesco Klaus, passando tra i borsoni, all’interno di uno dei quali era stata introdotta la sostanza chimica riprodotta e non nociva per il cane, ne ha riconosciuto quasi subito l’odore individuando il borsone con la sostanza.

L’intervento è stato seguito con grande attenzione dai ragazzi del Panzini che hanno interagito con i relatori grazie anche all’intervento del Dirigente Scolastico Prof. Alessandro Impoco e del Prof. Giuseppe Santoro che ha svolto funzione di moderatore nell’incontro.