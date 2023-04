Macerata, blitz antidroga tra arresti e denunce: sequestrati cocaina e hashish su tutto il territorio. Scoperta una casa-spaccio

CIVITANOVA MARCHE- Un arresto, una denuncia, diverse segnalazioni e il sequestro di un chilo di hashish in aggiunta ad oltre 80 grammi di cocaina. E' il bilancio dell'operazione antidroga condotta dalla Guardia di Finanza di Civitanova - con l'aiuto dei cani "Hanima - che si è sviluppata su tutto il territorio in particolare nel civitanovese e nella zona di Tolentino.

L'intervento

I finanzieri hanno controllato vicino alla stazione di Civitanova un giovane 20enne trovandolo in possesso di 54 grammi di hashish e 320 euro in denaro (probabile ricavo dall'attività di spaccio). Per lui è scattata la denuncia. Sempre nell'arco della stessa indagine è stata perquisita una casa a Tolentino ritenuto centro di spaccio. All'interno sono stati trovati precisamente 869 grammi di hashish e 86 grammi di cocaina. L'intestatario dell'abitazione, un uomo originario del Senegal, è stato arrestato e posto ai domiciliari.