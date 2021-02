I fratelli abitano in zona off-limits, il funerale dalla chiesa di Marzocca in diretta su Facebook

SENIGALLIA - Funerale in diretta Facebook dalla chiesa di Marzocca ieri pomeriggio. Il primo celebrato con questa modalità a Senigallia, di cui è possibile rivedere anche la celebrazione nella pagina dell’Unità pastorale Emmaus Marzocca Montignano. I fratelli di Maria Teresa Gadaldi, venuta a mancare a 77 anni, si trovano al nord, nella zona soggetta a restrizioni per il Covid, e non hanno potuto raggiungerla per darle l’ultimo saluto. I familiari hanno quindi chiesto al parroco, don Andrea Franceschini, di poter riprendere il rito funebre in diretta in modo tale che anche loro potessero seguirlo nello stesso momento in cui veniva celebrato seppure da lontano e dietro uno schermo. Non sono stati gli unici perché molti altri hanno seguito la cerimonia, oltre 300 persone si sono connesse.

