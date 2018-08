Donna di 87 anni sviene in spiaggia: portata in ospedale per accertamenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENUGALLIA - Brutto spavento nel primo pomeriggio per una 87enne che si è sentita male in spiaggia. E’ accaduto poco prima delle 14 sull’arenile nel tratto antistante il lungomare Italia a Marzocca. La donna improvvisamente è svenuta. I bagnini sono intervenuti e si è ripresa poco dopo. Per scongiurare qualsiasi problema è stata chiamata comunque un’ambulanza. L’anziana è stata visitata dai sanitari che, anche in considerazione dell’età avanzata, hanno preferito trasportarla in ospedale per ulteriori accertamenti. Probabilmente un malore dovuto al grande caldo di questi giorni. Grande spavento tra i bagnanti presenti che hanno assistito al malore della pensionata, temendo il peggio per lei