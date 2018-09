Che colpo col gratta e vinci da due milioni di euro Caccia al superfortunato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA - Chi è il fortunato vincitore? Chi con un grattino ha visto cambiata la propria vita? Chi starà festeggiando e festeggerà ancora a lungo?Vinti 2 milioni di euro a Borgo Molino con un biglietto de “Il Miliardario Maxi”, acquistato nella tabaccheria di via Giordano Bruno. Un Gratta e Vinci del costo di 20 euro comprato prima del 12 settembre. Giovedì scorso infatti il fortunato, o chi per lui, si è presentato alla sede centrale di Roma della Lottomatica con il biglietto vincente per riscuotere la somma. «Non so preciso quando sia stato venduto il biglietto – racconta la titolare Roberta Mengucci –, giovedì scorso ho ricevuto una telefonata in cui mi informavano e francamente ho pensato ad uno scherzo. Avevo di fronte diversi clienti e ho tagliato corto. Poi venerdì mi hanno richiamato per farmi delle domande e allora ho capito che era tutto vero. Il biglietto è stato presentato alla sede centrale il 12 settembre quindi la vincita potrebbe risalire allo stesso giorno o prima».