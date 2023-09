SENIGALLIA La cagnolina Stellina è sparita nel nulla a Scapezzano, dove i proprietari hanno avvistato un lupo e ritrovato una carcassa in via Fontenuovo. Due anni fa il padrone aveva urlato mentre un lupo stava scappando con la sua Briciola tra le fauci. Nonostante le ferite si era comunque salvata. Ora pensa che sempre un lupo abbia sbranato Stellina, figlia di Briciola.

«Era in auto con mio padre – racconta Fabrizio Mencucci – è scesa per andare a casa, distante circa 15 metri, ma non è mai arrivata. Venerdì sera abbiamo visto un lupo e poi ritrovato dei resti». Segnalazioni dei lupi sono continue soprattutto nelle frazioni. Domenica sera sono stati avvistati a Vallone. E’ un tema che divide in città perché chi non ha prove concrete che siano stati loro a sbranare i cani, non sarebbe infatti il primo, non ci crede. Chi ha a casa cani o gatti invece ha tanta paura.