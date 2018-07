Addio a Renata Sellani una vita per formare i giovani: oggi i funerali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Poetessa, insegnante, preside. Una grande donna, Renata Sellani morta domenica a 96 anni. Dopo una lunga vita dedicata alla scuola, era stata la preside anche del sindaco Mangialardi, alla cultura e all’associazionismo, se n’è andata in silenzio. Aveva iniziato giovanissima ad insegnare. Nei primi anni Settanta le venne affidata la presidenza della scuola media di Marzocca e alcuni anni più tardi lo stesso incarico alla scuola media Marchetti. Vastissima la sua produzione poetica in dialetto.A lungo è stata presidente dell’Associazione nazionale poeti e scrittori dialettali fino ad organizzare a Senigallia, nel 2012, il convegno nazionale dei poeti e scrittori dialettali. Poetessa, autrice teatrale, presidente di varie associazioni culturali cittadine, Renata Sellani si è impegnata in tutti questi campi con grande generosità ed indiscussa competenza.«L’Amministrazione riserva a lei, in questo triste momento, un particolare tributo di gratitudine e di riconoscenza – le parole del sindaco Mangialardi -. Con lei avevo festeggiato, qualche mese fa, il suo 96esimo compleanno: mi legava a lei un profondo sentimento di stima e di affetto dagli anni della scuola media quando l’ho avuta come preside per tutto il triennio. Ho subito percepito, giovanissimo studente, la grande fiducia e il grande credito che dava agli allievi. Ricordo le esperienze scolastiche indimenticabili nell’attività teatrale e sportiva con la partecipazione a concorsi nazionale per noi molto stimolanti. La sua morte lascia un grande vuoto nella vita culturale e associativa della città».Cordoglio è stato espresso ieri anche dalla presidente del Consiglio delle donne. «Perdiamo una grande donna, faro sotto il profilo umano e professionale – dichiara Michela Gambelli -. Esempio di emancipazione e tenacia per le donne del nostro tempo e per le future generazioni». I funerali si terranno oggi alle 16 presso la chiesa della Maddalena.