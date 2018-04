Addio Ambrosi, lo sport è in lacrime: la città perde il pioniere del nuoto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Ieri l’ultimo saluto allo storico dirigente del Senigallia Nuoto, Ennio Ambrosi, morto sabato mattina a 81 anni. La salma dalla camera mortuaria del cimitero delle Grazie e stata portata ieri mattina nella chiesa parrocchiale del Ciarnin, dove alle 10 si è tenuto il funerale. L’associazione sportiva che ha diretto per tanti anni ha voluto dedicargli un ricordo.«I dirigenti, gli allenatori e tutta la società Senigallia Nuoto – si legge nel necrologio – partecipano al dolore della famiglia di Ennio Ambrosi, storico dirigente di cui ricordano la costante partecipazione e il lodevole impegno per la crescita dell’associazione». Anche la Uisp ha voluto dedicargli un ricordo, nel proprio sito internet, abbinando anche una fotografia. « Il consiglio direttivo, i dirigenti e i collaboratori del Comitato Uisp di Senigallia si stringono al dolore della famiglia Ambrosi per la perdita di Ennio, che con la sua disponibilità e altruismo ha saputo mettersi a disposizione del mondo sportivo cittadino. Il Comitato ricorda Ennio Ambrosi anche come storico dirigente del Senigallia Nuoto Asd, associazione affiliata al Comitato, di cui ha contribuito alla crescita con un grande impegno e una partecipazione sempre costante e attiva». Ennio Ambrosi lascia la moglie Mirella, le figlie Maria Letizia ed Annalisa, il genero Adamo, il nipote Alessio e il fratello Enzo.In città Ennio Ambrosi è stato un pioniere del nuoto, guidando a lungo l’associazione nata sul finire degli anni ‘80 con lo scopo di promuovere il nuoto anche a livello agonistico. La Senigallia Nuoto ha partecipato con i suoi atleti a numerosi eventi, conseguendo risultati di rilievo grazie alla loro preparazione. Di recente sono stati inseriti il nuoto sincronizzato e la pallanuoto. Grazie alla sua attenzione, l’interessamento diretto e l’amore messo per questo sport, la società è cresciuta diventando un valido punto di riferimento.