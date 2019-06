Sbanda con l’auto e finisce in un fosso: incidente choc per una giovane incinta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Viaggiava al volante della sua auto verso la rotatoria di via Valche, quando improvvisamente ha perso il controllo della macchina ed è uscita di strada. Paura per una ragazza all’ottavo mese di gravidanza, rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio verso le 17 lungo via del Verziere, prima periferia della città. La giovane, 28 anni jesina, aveva imboccato via del Verziere provenendo da via Marconi. Forse era diretta verso i centri commerciali dell’asse sud della città, ma ha perso il controllo della sua Y10, forse a causa di un malore dovuto al gran caldo e al suo stato interessante.