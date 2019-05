Salvini: «Stop ai cannabis shop». Ma ad Osimo apre un altro negozio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Dal comizio di Pesaro, Matteo Salvini ha esultato alla notizia della chiusura di due cannabis shop a Civitanova, su disposizione del questore di Macerata, perché vendevano infiorescenze di canapa. «Da oggi comincia una guerra via per via, negozio per negozio, quartiere per quartiere, città per città - ha detto il ministro -. Gli spacciatori non li voglio, la droga fa male. Meglio un uovo sbattuto». Poi su Facebook ha elogiato il “modello Macerata” che «può essere replicato con successo in tutta Italia: oggi stesso manderò una direttiva con questa indicazione». Ma i commercianti del settore non tremano. Anzi, sono pronti a dar battaglia e c’è chi, colpito in passato da sequestri e sigilli, non solo non si arrende, ma rilancia.