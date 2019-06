Sale sullo sgabello per pulire il frigo nella canonica cade e batte la testa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Era salita su uno sgabello per pulire un frigorifero in vista dello start dei centri estivi ed è caduta a terra. Momentidi paura quelli vissuti in mattinata alla chiesa delle Grazie nei locali della canonica con una donna di 85 anni che ha riportato un trauma cranico. Sul posto l'automedica e la Croce Gialla con la donna portata all'ospedale di Torrette con un codice di media gravità.