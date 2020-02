Renato Mandolini nuovo presidente del raggruppamento di imprese ambito territoriale Senigallia di Confidustria

ANCONA - Renato Mandolini, titolare della Mandolini srl di Senigallia è stato eletto Presidente del Raggruppamento di Imprese ambito territoriale Senigallia (già Comitato Territoriale) di Confindustria. Mandolini succede a Fiorello Campolucci.



“Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità – ha dichiarato Mandolini - e ringrazio i colleghi imprenditori che mi hanno scelto come loro rappresentante. In particolare ringrazio Fiorello Campolucci per il lavoro svolto finora e per i progetti che ha messo in campo e su cui continuerò a lavorare”



“Il tema più caldo su cui verterà l’impegno del Comitato e mio personale nei prossimi mesi - ha aggiunto - è quello di approfondire i rapporti con le amministrazioni comunali del comprensorio, in particolare con quella di Senigallia che si prepara al rinnovo a maggio. Obiettivo sarà quello di dialogare con tutti i Comuni per portare avanti le istanze specifiche delle aziende del territorio”.



Un altro tema che sarà al centro dell’attenzione del Comitato è quello dell’economia circolare: “Sulla scia di altre iniziative di successo che sono state portate avanti da altri territori, porteremo avanti il tema dell’economia circolare organizzando incontri e convegni nel senigalliese; siamo convinti che l’economia circolare non è un concetto puramente ambientale, ma uno strumento di politica industriale, in grado di orientare e attrarre investimenti, generando valore nell’ordine di miliardi di euro. Un tema su cui gli imprenditori devono impegnarsi in prima persona.



Rimangono confermati gli altri membri del Comitato: Giancarlo Cacciani (Calcestruzzi Senigallia srl di Senigallia), Fiorello Campolucci (BCB Electric di Barbara), Livio Casavecchia (Casavecchia Marmi srl di Ostra Vetere), Marco Conti (Thermowatt spa di Arcevia), Loris Cucchi (Terrazza Marconi - Goldeurhotels srl di Senigallia, Giorgio Fanesi (Pluservice srl di Senigallia), Luigi Fiorini (Fiorini International Italia spa di Trecastelli), (Mario Mancini Isma Color srl di Ostra), Rolando Rossi (Rossi Enzo srl di Ostra Vetere), Sandro Rossi (Simam spa di Senigallia), Raimondo Sbarbati (Sica Altoparlanti srl di Trecastelli), Elpidio Spinozzi (Pierpaoli srl di Senigallia).

