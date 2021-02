Scontro sulla strada maledetta: la bimba è ancora in prognosi riservata

POLVERIGI - In via Osimana, in prossimità dell’incrocio con via Coppa, ci sono ancora i segni a terra, le tracce del terribile schianto di sabato pomeriggio in cui sono rimaste ferite sei persone, tra cui una bambina di soli 2 anni. Pezzi delle plastiche dei paraurti, frammenti dei parabrezza infranti, i segni dei rilievi e dell’ennesimo scontro registrato lungo la strada maledetta che tra curve, tornanti e discese segmenta le campagne di Polverigi per collegarsi a Osimo.

L’ultimo incidente quello di sabato, in cui una Fiat Punto con tre ragazzi a bordo, tutti ventenni e residenti a Polverigi, si è scontrata con una Mercedes su cui viaggiava una famiglia, di ritorno da un pranzo con i parenti.

Un impatto frontale, forse dovuto all’invasione di corsia di uno dei mezzi, che ha fatto carambolare e capovolgere su sé stessa la Punto, con i ragazzi intrappolati dentro. Gravi le condizioni del ventenne che si trovava al volante (M.B.), che ha riportato numerosi politraumi ed è stato ricoverato all’ospedale regionale di Torrette in codice rosso. Feriti anche se in maniera meno seria, anche la ragazza e l’amico che erano con lui. Preoccupazione invece per la bambina di 2 anni che viaggiava sulla Mercedes con i genitori.

La piccola è stata presa in carico dal team dell’emergenza pediatrica del Salesi, dove è stata trasferita dal pronto soccorso di Torrette. È ricoverata in prognosi riservata per un politrauma, ma i medici sono ottimisti sulla sua ripresa. Non è in pericolo di vita, per fortuna. Nel sinistro sono rimasti feriti anche i genitori, in maniera seria la madre, più lieve il padre. Sono stati tutti ricoverati a Torrette ma nessuno dovrebbe essere in pericolo di vita. Sono ancora in fase di accertamento la dinamica del sinistro e le relative responsabilità di legge. I mezzi sono stati posti sotto sequestro, come da prassi. La Polizia locale dell’Unione dei Comuni sta sentendo le persone coinvolte nel



Il frontale ripropone un tema già molto dibattuto a Polverigi, che è quello della pericolosità della strada, trafficatissima specie nelle ore di punta essendo di collegamento con Osimo. I cittadini, indignati e preoccupati per questo ennesimo scontro in cui è rimasta coinvolta anche una bambina, segnalano che in quel tratto e specie all’incrocio con via Coppa, si registra almeno un incidente a settimana. Qualcuno suggerisce la necessità di realizzare una rotatoria, altri semplicemente sottolineano che basterebbe un restyling della carreggiata, troppo stretta e dissestata oltre che piena di buche.

