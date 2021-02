Terribile schianto tra due auto: cinque feriti, gravissima una bambina di 2 anni, grave anche un ragazzo

POLVERIGI - Terribile scontro tra due auto in via Osimana a Polverigi con 5 persone ferite e zona bloccata al traffico. In gravissime condizioni una bambina di due anni portata all'ospedale Salesi, gravi anche le condizionio di un ragazzo portatoa all'ospedale di Torrette, oltre a loro altri tre feriti. Un vorticoso via via di ambulanze: ne sono intervenute cinque, due della Croce Gialla di Ancona, una della Croce Gialla di Chiaravalle, quella dell'Asur e un mezzo della Croce Rossa oltre alle automediche. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia.

Ultimo aggiornamento: 18:38

