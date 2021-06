Prima l'esplosione, poi le colonne di fumo: paura nella fabbrica, in fiamme due silos

POLVERIGI - Mattinata di paura a Polverigi per un incendio che ha coinvolto lo stabilimento di Fieramosca Srl, ditta di lavorazione del legno in via dell'Industria. Prima i residenti hanno avvertito delle esplosioni, poi hanno visto alzarsi delle colonne di fumo dalla fabbrica. Subito sono stati allertati i soccorsi. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, intervenuti con più squadre per domare l'incendio che ha coinvolto due silos e sarebbe divampato durante lavori di manutenzione. Sul posto anche il 118, benché non risultino feriti o intossicati.

