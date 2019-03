Passeggia con il cane Investito da una Porsche e portato in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Stava passeggiando col suo cane in via Bocconi, nella zona industriale di Jesi, quando è stato investito da una Porsche Macan che viaggiava in direzione viale Don Minzoni. L’investimento è avvenuto ieri pomeriggio verso le 18, nei pressi del negozio di abbigliamento “Terranova”. Il pedone, un 45enne jesino (A.B.le sue iniziali) è rimasto lievemente ferito ed è stato soccorso dall’automedica del 118 e dalla Croce verde di Jesi che lo hanno accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani per gli accertamenti sanitari del caso. Al volante della Porsche c’era un 70enne (M.C.) jesino. Sul posto per i rilievi di legge e per ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento e le cause, è intervenuta una pattuglia della Polizia locale.