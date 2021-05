Semina il panico guidando a zig zag in centro e reagisce male ai controlli: ubriaco in manette

OSIMO - Ha fatto almeno due chilometri zigzagando pericolosamente con l'auto nel centro di Osimo. Quando è stato fermato, l'autista ha dato in escandescenza, tanto che i carabinieri sono stati costretti ad arrestarlo.

E' successo ad osimo dove l'uomo ha pericolosamente percorso almeno un paio di chilometri in centro tra via Marco Polo e via Cristoforo Colombo. In tanti hanno segnalato il pericolo, fino all'arrivo dei carabinieri ed al concitato arresto.

Ultimo aggiornamento: 11:36

