OSIMO - Un anziano esibizionista si aggirerebbe per Osimo mostrando le sue parti intime a ragazze e signore di una certa età. A far scattare l’allarme ieri un post di una mamma scritto sul gruppo Facebook “Osimo speakers corner” e al quale sono seguiti diversi commenti di altre donne che hanno segnalato episodi simili. La mamma racconta l’episodio che sarebbe avvenuto, il condizionale è d’obbligo, giovedì mattina. Sua figlia, già maggiorenne, era andata in centro per un progetto scolastico e, assieme alle amiche, stava scendendo col Tiramisù.

La segnalazione

«Un anziano signore –scrive la mamma- si avvicina a loro in modo apparentemente molto gentile, informandole che era il suo ottantesimo compleanno, ha iniziato a fare degli apprezzamenti carini. Solo dopo una ragazza si è accorta che nel mentre l’uomo stava con qualcosa di troppo fuori dai pantaloni, ma dal momento che ha capito che la ragazza stava informando le sue amiche ha rimesso tutto apposto. Spero che con le giuste segnalazioni episodi di questo genere non si manifestino più». Contattata direttamente, la donna ha poi ribadito l’accaduto spiegando di averlo già segnalato alle autorità competenti. Al momento non risultano denunce né ai carabinieri di Osimo né alla polizia di Stato. Tuttavia, vista l’escalation che ha preso la discussione sui social, con diverse segnalazioni simili in giro per la città, il commissariato di Osimo, tramite il vicequestore aggiunto Samuele Rossi, si è subito mosso per approfondire la questione. La donna autrice del post è stata contattata per chiarire la dinamica ma non avrebbe espresso la volontà di sporgere per ora denuncia. Il che fa credere che la vicenda potrebbe anche essere stata mal interpretata dalle ragazze, che forse si trattava di un anziano con demenza senile o con i pantaloni lasciati involontariamente aperti, senza finalità moleste. Sui social altre donne hanno però rivelato episodi di anziani esibizionisti che avvicinano signore nei parcheggi esterni ad alcuni supermercati di Osimo. «A me –racconta una donna commentando il post su Facebook- è successo martedì scorso, un signore abbastanza anziano con barba grigia mal fatta, dentro una Punto con il finestrino aperto, mi ha chiamato e mi ha chiesto di avvicinarmi, ma ho capito subito l’intenzione di mostrarmi i suoi averi perché pochi passi dietro di me c’era mio marito al quale non ha chiesto nulla».

Le telecamere

Al momento senza denunce alle forze dell’ordine è impossibile richiedere la visione delle telecamere di riferimento. «Non ci è stato segnalato nulla, ma da tempo abbiamo implementato la videosorveglianza» ha riferito ieri Jacopo Angeletti, amministratore delegato di Osimo Servizi, società comunale che gestisce Tiramisù e Maxiparcheggio. Al di là dei racconti social, a creare allarme è stato il precedente datato 2019, quando un 80enne venne denunciato dal commissariato di Osimo perché molestava una commerciante proprio nel Tiramisù. Difficile ipotizzare però un collegamento con quella vicenda. Episodi simili sono sempre più raccontati sui social anche in altre città. I più recenti a Cartoceto, dove si è scatenata una psicosi con tanti falsi allarmi.