In 16 mesi ha spacciato 2 chili di cocaina, un guadagno di 120mila euro: il pusher albanese arrestato dai carabinieri

OSIMO – I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Osimo hanno arrestato un albanese di 27 anni per spaccio di stupefacenti. L'attività ha messo in evidenza numerose cessioni di cocaina (circa 860) dal marzo 2019 al luglio scorso a tossicodipendenti delle province di Ancona e Macerata.

Lo smercio avveniva nei pressi di locali pubblici o in strada, a tutte le ore del giorno, a un prezzo di 70-100 euro al grammo. Secondo gli investigatori, l'albanese avrebbe venduto circa 2 chili di cocaina per un guadagno di 120mila euro. L'indagine era partita dall'osservazione di alcuni soggetti ritenuti appartenenti a una rete di spacciatori di cocaina nelle città di Loreto, Montecassiano, Morrovalle e dintorni. Nel corso delle indagini erano già state denunciate tre persone e arrestato un altro pusher in flagranza di reato, mentre erano stati segnalati alla Prefettura numerosi assuntori. Il 27enne è stato collocato agli arresti domiciliari su disposizione del gip di Macerata.

Ultimo aggiornamento: 11:51

