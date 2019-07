Fulmine in spiaggia durante la tempesta a Numana. Panico bagnanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Undi fronte ai bagnanti. Un attimo di puro terrore immortalato da una cittadina e pubblicato su Instagram. È l'immagine di, una delle località del litorale delle Marche in ginocchio dopo la tempesta di pioggia e vento che ieri ha devastato spiagge, provocato la caduta di numerosi alberi, oltre ad allagamenti e incidenti, e registrato anche un morto, un uomo di 72 anni colpito da infarto nel pomeriggio di ieri a Osimo durante la bufera.Danni che hanno coinvolto le strutture turistiche sulla costa fanese e sulla Riviera del Conero, mentre ad Ancona sono state decine le persone soccorse per incidenti stradali e forti disagi si sono registrati in tutte le province e nel capoluogo. Tanti i danni in particolare a Pesaro, dove il temporale ha causato anche black out elettrici su diverse zone, con raffiche di vento fino a 150 km/h.