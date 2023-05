Colpito da un fulmine mentre è in moto, uomo di 50 anni muore folgorato. «Trafitto al collo, è deceduto sul colpo»

Morto mentre era alla guida della sua moto, folgorato da un fulmine. È il tragico destino di un uomo di 50 anni, rimasto ucciso in Malesia il 2 maggio scorso.

Cosa è successo

A riportare la notizia sono i media locali. L'incidente sarebbe avvenuto martedì 2 maggio, intorno alle 18.20. L'uomo era in sella alla sua moto, sulla strada a Kampung Seri Cheeding, quando è stato colpito dal fulmine. Il 50enne è caduto dalla moto e ha perso conoscenza.

Alcuni testimoni sono accorsi a soccorrere l'uomo, per il quale però non c'era più niente da fare. È stato dichiarato morto sul colpo. Il fulmine ha creato due buche in strada e la vittima ha riportato ferite sul collo e contusioni allo stomaco e alla coscia. Inoltre, ha riportato ferite al mento e alle ginocchia quando è caduto dalla sua moto.