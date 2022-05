Marina in lacrime per Bachiocco, era la colonna portante della sagra del pesce

MONTEMARCIANO - È morto a 87 anni Mario Bachiocco, personaggio storico di Marina. «Ciao Mario – lo ricorda Aldo Nicolini del Marina Calcio - Mario era il nostro orologio, quando da dietro le cucine della sagra del pesce vedevamo salire nuvole di fumo bianco intenso acre, che facevano paura, si vedevano da tutto il paese, eravamo soliti dire: sono le 18 andiamo a lavorare: Mario ha acceso le griglie. Era il segnale per tutti gli addetti ai lavori».

Mario Bachiocco era nato vicino al torrente Rubbiano e ha vissuto tutta la sua vita a Marina. È stato presente fin dalla prima edizione della sagra del pesce, che risale al 1965. «Il suo regno? – prosegue Nicolini - Gli arrosti di pesce. Era il capo supremo delle griglie. Non c’è stato un solo pesce in 57 anni di sagra che non sia passato tra le sue mani». E’ stato tra i primi dirigenti del Marina Calcio.

