Coltello alla gola della cassiera: incappucciato rapina il supermercato

di Stefano Rispoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEMARCIANO - Un abbraccio fatale, una lama che spunta alle spalle. L’urlo di terrore, le minacce. Gli sguardi esterrefatti dei clienti. Poi un gesto repentino per intascarsi i soldi e scappare su un’auto rubata. «Sono morta di paura», singhiozzava in lacrime la cassiera, poco più che ventenne, rapinata ieri mattina al Tigre, all’angolo tra via Roma e via Deledda, a Marina di Montemarciano. Erano le 11,30 quando un uomo, vestito con una tuta da ginnastica scura, un cappello e una sciarpa alzata fino al naso, è entrato nel supermercato e si è diretto verso l’unica cassa aperta. Non un attimo di esitazione: subito ha abbracciato la giovane cassiera alle spalle, in modo da immobilizzarla, e dalla tasca ha estratto un coltello. Ha puntato la lama contro la poveretta, davanti a una quindicina di clienti che erano in fila per pagare o stavano facendo la spesa.