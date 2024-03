Ocean Wiking in arrivo con 224 migranti (dopo 3 diversi soccorsi in mare): sarà il più grande sbarco per Ancona. Ecco quando è previsto. Foto e video

ANCONA - In tutto 224 migranti, salvati da morte certa al largo della Libia, si trovano ora a bordo della Ocean Viking diretta verso il porto di Ancona. E' il più grande sbarco, finora, programmato sul capoluogo.

Tre salvataggi

La nave ong ha effettuato tre drammatici salvataggi tra ieri e stamattina. Il primo, intorno alle 13 di ieri, è riuscito a sottrarre alle onde del mare 25 migranti, mentre gli altri 60 facenti parte del gruppo partito dalla Libia, sono stati inghiottiti dai flutti. I 25 che sono riusciti a resistere alle condizioni estreme del viaggio della speranza provengono dal Mali, Gambia e Senegal. La notte scorsa, invece, la Ocean Viking ha salvato altri 110 migranti e questa mattina 88. Non è ancora chiaro quanti minorenni siano a bordo della nave soccorso.

Il tweet: «Sette giorni in mare prima di essere salvati»

ù«I sopravvissuti sono partiti da Zawiya, in Libia, 7 giorni prima di essere salvati - scrive la Ong in un tweet - Il motore si è rotto dopo 3 giorni, lasciando la barca alla deriva senza acqua e cibo.

I sopravvissuti dicono che almeno 60 persone sono morte durante il viaggio, tra cui donne e almeno un bambino». Due dei 25 sopravvissuti soccorsi dalla Ocean Viking sono stati evacuati dalla Guardia Costiera italiana nel corso della notte e trasportati in ospedale in Sicilia: i due, secondo quanto afferma Sos Mediterranee, sono svenuti a bordo della nave e il personale medico a bordo non è riuscito a rianimarli.

Ci sono 35 minori

Tra i 224 migranti soccorsi e salvati in mare ci sono 35 minori non accompagnati. Domani, in Prefettura, è stata convocato un incontro per mettere a punto la macchina organizzativa dell'accoglienza. L'arrivo, salvo problematiche meteo, è previsto nel pomeriggio di lunedì.