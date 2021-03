Addio a Hagler, il pugile meraviglioso era stato più volte a Senigallia. Il ricordo di Riga: «Marvin amico mio»

SENIGALLIA - «Marvin amico mio». Poche ma affettuose parole di cordoglio, accompagnate da una foto, per onorare l'amico e il campione. Le ha scritte il promoter Miro Riga su Facebook ricordando la figura di Marvin Hagler, il pugile scomparso all'età di 66 anni. The Marvelous - il meraviglioso, come era chiamato quando imperversava sui ring di tutto il mondo dal 1980 al 1987 - è stato in più di una occasione a Senigallia, l'ultima volta nel 2016 quando aveva trascorso il Capodanno sulla spiaggia di Velluto. Nel 2003 invece aveva preso parte alla pedalata per la vita.

